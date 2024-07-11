Глава отдела образования выплатит 9 млн тенге за трудоустройство сына в Алматинской области

Глава отдела образования Балхашского района предстала перед судом по делу о хищении вверенного имущества. Ей назначили штраф в 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношений обвиняемой в хищении вверенного ей имущества с использованием служебного положения, будучи приравненной к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (п.2 ч.3 ст.189 УК), рассматривалось в Балхашском районном суде Алматинской области.

"В августе 2022 года подсудимая, будучи директором коммунального учреждения ГУ "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области", фиктивно трудоустроила в это учреждение своего сына на должность лаборанта", - установил суд.

В результате государственному бюджету был причинен материальный ущерб на общую сумму 902 тыс. тенге.

Прокурор просил признать чиновницу виновной и назначить ей наказание в виде штрафа.

Подсудимая полностью признала свою вину и искренне раскаялась в содеянном, а ее адвокат просил учесть наличие несовершеннолетнего ребенка и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого ей деяния и назначил наказание в виде штрафа в 10-кратном размере похищенного имущества, то есть в сумме 9 млн тенге, а также пожизненное лишение права занимать некоторые должности.

"Осужденная обязана уплатить штраф не позднее 3 месяцев со дня вступления приговора в законную силу. При неуплате штрафа в установленные сроки наказание в виде штрафа подлежит замене на лишение свободы", - подчеркнули в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, наказываются штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Алматинской области вынесли приговор должностным лицам, обвиняемым в хищении бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров. На скамье подсудимых оказались восемь человек, шестеро из них работали в областном управлении образования.