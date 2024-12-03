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Глава управления образования области Жетісу прокомментировал назначение своей сестры

Опубликовано:

Руководитель управления образования области Жетісу
Марат Сулейменов. Фото: instagram.com/marat.suleimenov81

Родная сестра главы управления образования области Жетісу Марата Сулейменова уже больше года занимает должность и.о. директора школы в одном из сел, передает корреспондент NUR.KZ.

Анар Кыдырбаева, по совместительству родная сестра руководителя управления образования области Жетісу Марата Сулейменова, занимает пост и.о. директора школы в одном из сел Алакольского района с ноября 2023 года.

С этого момента руководство района каждый месяц проводит конкурс на вакантную должность, но пока безрезультатно.

Для разъяснения ситуации корреспондент NUR.KZ связался по телефону с руководителем управления образования региона Маратом Сулейменовым. Он подтвердил наличие родственных связей с директором школы и сообщил, что это не противоречит нормам законодательства.

"Она работает в этой школе уже более 20 лет, трудилась там до моего назначения. Она была там учителем, психологом, членом администрации школы. У нее есть соответствующая квалификация.

При ее назначении ко мне приходил руководитель отдела образования на согласование, я сказал принимать решение на своем уровне. Должность и.о. директора мог занять любой специалист школы, имеющий профильное образование. Это не противоречит приказу. Там была проверка аудита, нет нарушений", - рассказал Марат Сулейменов.

Он также отметил, что его родная сестра не получает заработную плату в качестве директора школы, несмотря на исполнение обязанностей главы учебного заведения.

По его словам, с момента назначения его сестры в школе после 20-летнего бессменного управления одним директором в порядок были проведены дисциплина, качество образования и другие основные факторы развития школы.

Ранее стало известно, что в Алматинской области руководитель отдела образования Балхашского района предстала перед судом из-за фиктивного трудоустройства сына. По делу о хищении вверенного имущества женщине назначили штраф в 9 млн тенге.

А в Талдыкоргане вынесли приговор по громкому делу о хищении 4,5 млрд тенге в отделе образования. 21 бухгалтера обвинили в хищении бюджетных 4,5 млрд тенге, а главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана - в организации преступной группы из коллег.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2195433-glava-upravleniya-obrazovaniya-oblasti-zhet-su-prokommentiroval-naznachenie-svoey-sestry/

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