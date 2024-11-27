Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Глава Минспорта ответил на слухи о назначении своего личного тренера главой комитета спорта

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Ербол Мырзабосынов
Ербол Мырзабосынов. Фото: instagram.com/erbol_myrzabosynov

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов ответил на вопрос о том, что руководителем Комитета по делам спорта и физической культуры назначили его личного тренера, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нет, это неправда. Человек, который назначен в комитет спорта, владеет именно основами теории и методики подготовки в спорте… это человек, имеющий звание заслуженного тренера, который прошел десятки лет на государственной службе, работал в регионе, руководил национальной сборной, работал государственным тренером. Этот человек сейчас возглавляет комитет спорта", - сказал Мырзабосынов в кулуарах мажилиса.

По его словам, новый руководитель комитета никогда не тренировал его.

"Я работал в СКО руководителем клуба - в этот период этот человек работал тоже в спорте, в СКО.

У нас на все назначения есть конкурсная процедура, есть этапы назначения тех или иных специалистов. Председатель комитета спорта на сегодняшний день - Руслан Есеналин, он не мой тренер", - резюмировал глава Минспорта.

Напомним, Руслан Есеналин возглавил Комитет по делам спорта и физической культуры при Министерстве туризма и спорта 11 ноября. Сообщалось, что в разные годы он работал тренером-преподавателем по боксу и кикбоксингу ДЮСШ СКО, после чего трудился в управлении спорта и и физической культуры области.

С 2020 по 2024 год занимал должность директора хоккейного клуба "Құлагер". С июня 2024 года был заместителем директора Республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки "Астана".

А Ербол Мырзабосынов был назначен на должность в сентябре текущего года. До последнего назначения был председателем Комитета по делам спорта и физической культуры.

Отметим, накануне Касым-Жомарт Токаев принял Ербола Мырзабосынова и дал ему ряд поручений. В частности, была отмечена необходимость повысить уровень работы по подготовке к предстоящим международным спортивным состязаниям, а также уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта - падела.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2193114-glava-minsporta-otvetil-na-sluhi-o-naznachenii-svoego-lichnogo-trenera-glavoy-komiteta-sporta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie