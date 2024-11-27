Глава Минспорта ответил на слухи о назначении своего личного тренера главой комитета спорта

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов ответил на вопрос о том, что руководителем Комитета по делам спорта и физической культуры назначили его личного тренера, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нет, это неправда. Человек, который назначен в комитет спорта, владеет именно основами теории и методики подготовки в спорте… это человек, имеющий звание заслуженного тренера, который прошел десятки лет на государственной службе, работал в регионе, руководил национальной сборной, работал государственным тренером. Этот человек сейчас возглавляет комитет спорта", - сказал Мырзабосынов в кулуарах мажилиса.

По его словам, новый руководитель комитета никогда не тренировал его.

"Я работал в СКО руководителем клуба - в этот период этот человек работал тоже в спорте, в СКО.

У нас на все назначения есть конкурсная процедура, есть этапы назначения тех или иных специалистов. Председатель комитета спорта на сегодняшний день - Руслан Есеналин, он не мой тренер", - резюмировал глава Минспорта.

Напомним, Руслан Есеналин возглавил Комитет по делам спорта и физической культуры при Министерстве туризма и спорта 11 ноября. Сообщалось, что в разные годы он работал тренером-преподавателем по боксу и кикбоксингу ДЮСШ СКО, после чего трудился в управлении спорта и и физической культуры области.

С 2020 по 2024 год занимал должность директора хоккейного клуба "Құлагер". С июня 2024 года был заместителем директора Республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки "Астана".

А Ербол Мырзабосынов был назначен на должность в сентябре текущего года. До последнего назначения был председателем Комитета по делам спорта и физической культуры.

Отметим, накануне Касым-Жомарт Токаев принял Ербола Мырзабосынова и дал ему ряд поручений. В частности, была отмечена необходимость повысить уровень работы по подготовке к предстоящим международным спортивным состязаниям, а также уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта - падела.