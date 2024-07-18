Начальник ДЧС Павлодарской области покинул свой пост

Начальника ДЧС Павлодарской области, генерал-майора Жасулана Джумашева проводили на заслуженный отдых после 20 лет службы в органах гражданской защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как отмечается на официальной странице ведомства в Instagram, Жасулан Джумашев отдал служению Родине 38 лет, из них 20 лет работал в органах гражданской защиты.

"Он делился своим многолетним опытом, навыками и знаниями с офицерским составом, был профессионалом своего дела и грамотным руководителем, а после себя оставил квалифицированных специалистов. Среди своих коллег и руководства снискал почет и уважение", - рассказали в ДЧС Павлодарской области.

С выходом на заслуженный отдых Жасулана Джумашева поздравили и.о. руководителя аппарата МЧС, полковник гражданской защиты Ергали Бахаев, руководитель аппарата акима области Дидар Ибраев и весь личный состав ДЧС.

В завершение торжественного мероприятия генерал-майор Жасулан Джумашев попрощался с боевым знаменем.

По данным официального сайта ДЧС Павлодарской области, временно исполняющим обязанности начальника ведомства назначен полковник гражданской защиты Рустамбек Амрин, который ранее занимал должность начальника Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

Рустамбек Амрин. Фото: gov.kz

Рустамбек Амрин родился 14 января 1980 года в городе Омске Российской Федерации. В 2000 году окончил Екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МВД России, в 2009 году - Кокшетауский технический институт МЧС РК.

Свой трудовой путь в органах гражданской защиты начал с 1997 года с должности инспектора группы профилактического состава отдельного поста пожарной части, начальника караула пожарной части.

В разные годы занимал должности старшего инженера, заместителя начальника, начальника пожарной части, начальника отдела, управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ, начальника Центра оперативного управления силами и средствами, заместителя начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС, начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций, Центра управления в кризисных ситуациях.