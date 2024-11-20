"Выставили видео в соцсетях, восхваляющее прежний режим": депутат высказался о Дариге Назарбаевой

На заседании мажилиса депутат Ермурат Бапи вспомнил о Дариге Назарбаевой - он заявил, что в соцсетях появляются видео, напоминающие "политическую манипуляцию", передает корреспондент NUR.KZ.

"На прошедшем Форуме фермеров президент Касым-Жомарт Токаев заявил следующее: "Сегодня красивая жизнь в социальных сетях и агрессивная реклама так называемого "успешного успеха" создают у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто. Какая-то часть молодежи в это верит и тратит свое драгоценное время впустую".

Этот феномен "успешного успеха" начал проникать в политику формирования общественного мнения. Через призму мнения президента хочу остановиться на некоторых аспектах, происходящих в обществе.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, восхваляющее бывшего председателя сената парламента Даригу Назарбаеву. Если бы ее "человеческие достоинства" превосходили других, никто бы не спорил. Однако нельзя забывать, что она недавно занимала вторую по значимости политическую должность в стране. Поэтому это следует воспринимать как политическую манипуляцию, нацеленную на восхваление прежнего режима", - заявил депутат Ермурат Бапи.

По его мнению, такие манипуляции, "расшатывая единство казахстанского общества", являются попыткой его "раскола, мести или возвращения к старым порядкам".

Также он заявил, что и другие "представители прошлого" внедряют деструктивные идеи в обществе - в том числе это лица, связанные с январскими событиями.

"Сейчас они распространяют идеологию, направленную против национальных традиций, пытаясь внедрить реваншистские настроения. Их цель - дестабилизировать общество через социальные протесты. Они финансируют популярные интернет-ресурсы и используют их как платформы для политических волнений. У меня есть инсайдерская информация об этих действиях.

Такие лозунги, как "Сегодняшняя власть уйдет в отставку", "Готовятся досрочные выборы" или "Депутаты потеряли стыд" (хотя я не считаю себя или коллег такими) - это инструмент реваншистов. Они пытаются убедить общество, что "при прошлом режиме такого не было", внедряя в сознание ложные идеи", - добавил депутат.

Ермурат Бапи призвал КНБ выявить источник этих идей и проинформировать общество о том, кто эти люди.