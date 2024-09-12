Депутата мажилиса возмутили расходы на оборону Казахстана

Депутат мажилиса Ермурат Бапи сегодня в ходе презентации проекта трехлетнего бюджета назвал расходы на оборону Казахстана "маленькими", передает корреспондент NUR.KZ.

"Из проекта бюджета мы видим, что есть дефицит, это видно. Как шагреневая кожа: ее тянешь - она уменьшается, и может даже порваться, если тянуть ее во все стороны. Но в условиях дефицита, учитывая геополитические риски - вот вы показали расходы на оборону - если сравнивать с тем, что происходит в Украине, выделенные средства очень маленькие", - заявил депутат.

В связи с этим Бапи поинтересовался, сколько процентов к ВВП составляют расходы на оборону.

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы сообщил, что расходы в целом на силовой блок составляют 10,3% к ВВП. По обороне - 1,8%.

"На 2025 год у нас бюджет Минобороны составляет 0,44% от ВВП, гособоронзаказ - 0,24%, итого - 0,68% к ВВП", - добавил замминистра обороны.

Но ответ чиновника не удовлетворил депутата.

"Минобороны, вы же отвечаете за безопасность. В 2030 году состоится война - есть такой риск. Такие прогнозы есть даже в оборонном ведомстве. Без учета мировых экспертных мнений. В такой ситуации 0,44% к ВВП - о чем это говорит? Откуда эти расчеты? Мы будем поднимать эти вопросы", - заверил он.

Отметим, в мае сообщалось, что военный бюджет Казахстана в 2024 году составляет 1,3 трлн тенге, увеличившись на 8,8% по сравнению с прошлым годом, передает Ranking.kz.

При этом, по данным Минфина РК, поэтапное увеличение расходов на оборону наблюдается с 2020 года. Значимый скачок сразу на 49,4% произошел в 2022 году после январских событий и начала периода геополитической напряженности в мире. В тот год военный бюджет впервые преодолел отметку в 1 трлн тенге.

В апреле Русская служба Би-би-си писала, что после начала войны в Украине расходы на оборону во всем мире стремительно выросли и достигли в прошлом году рекордных 2,24 трлн долларов. Для Европы этот рост оказался самым ощутимым за последние 30 лет.

На днях казахстанцы запустили петицию против срочной военной службы.