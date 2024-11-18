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Заявление по добыче нефти на Тенгизе сделали в Минэнерго

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили о сокращении добычи нефти на предприятии из-за технических работ на заводе второго поколения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Добыча нефти на Тенгизе уменьшилась на 28-30%, что соответствует 61-63 тыс. тонн в сутки.

Производство на заводе второго поколения было частично остановлено для проведения ремонтных работ на котле-утилизаторе E-401A установки 400. В результате осмотра оборудования были обнаружены локальные сквозные коррозионные повреждения.

Ремонтные работы планируется завершить к 23 ноября.

Напомним, в конце октября министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о сокращении в Казахстане добычи нефти в текущем году. По его словам, на окончательные цифры будет влиять погодный фактор и досрочное завершение ремонтных работ на Кашагане.

Летом сообщалось, что Казахстан планирует сократить добычу нефти из-за того, что в мае страна перевыполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

В начале ноября члены ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи "черного золота" до конца декабря.

Согласно информации на сайте компании "Тенгизшевройл", Тенгизское месторождение - это самое глубокое в мире нефтяное месторождение-супергигант, верхний нефтеносный коллектор которого залегает на глубине около 4000 метров. Тенгизский коллектор протянулся на 21 километров (13 миль) в длину и 20 километр (12 миль) в ширину , а высота нефтеносного пласта составляет 1,6 километра.

Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют 1,4 миллиарда тонн (11,5 миллиарда баррелей).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2189136-zayavlenie-po-dobyche-nefti-na-tengize-sdelali-v-minenergo/

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