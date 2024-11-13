Министр Балаева: У нас все нормально со свободой слова

Министр культуры и информации Аида Балаева на сегодняшнем брифинге дала оценку свободе слова в Казахстане. Она отметила, что граждане свободно выражают свою позицию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я думаю, что в нашей стране со свободой слова абсолютно проблем нет. Вы свободно высказываете свое мнение, свободно выражаете (гражданскую позицию - прим. ред.) через петиции. И то, что даже несогласия с правилами аккредитации у нас прошли исключительно в правовом поле, говорит о том, что есть конструктивный диалог, цивилизованный диалог", - уверена Аида Балаева.

По ее словам, в Казахстане сохраняется принцип закона и порядка.

"Это очень радует. Поэтому, я думаю, что со свободой слова все у нас нормально", - резюмировала министр.

В мае прошлого года международная правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала рейтинг стран мира по уровню свободы прессы. Казахстан оказался на 134 месте. При этом соседняя Россия оказалась на 164 месте, Беларусь - на 157 месте, Кыргызстан - на 122 месте (49,91 баллов),Узбекистан - на 137 месте.

В июне этого года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече со СМИ выразил мнение, что свобода слова не означает критику всего происходящего в стране, а средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства.

В августе на обсуждении петиции за запрет пропаганды ЛГБТ в Казахстане выступил активист, не поддерживающий эту петицию. По его словам, это может привести к свободе слова в стране.