Казахстан занял 134 место в рейтинге стран по уровню свободы прессы

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Казахстан оказался на 134 месте в рейтинге стран по уровню свободы прессы. Соответствующие данные опубликовала международная правозащитная организация "Репортеры без границ" на официальном сайте.

Казахстан в данном рейтинге набрал 45,87 баллов из 100 возможных, заняв 134 строчку из 180. В 2022 году наша страна занимала 122 место, а количество баллов было равно 48,28 баллам.

Перед Казахстаном на 133 месте расположилась Уганда (46,08 баллов), а после, на 135 месте – Шри-Ланка (45,85 баллов).

Россия расположилась на 164 месте с 34,77 баллами, Беларусь – на 157 месте и с 37,17 баллами, Украина – на 79 месте (61,19 баллов), Кыргызстан – на 122 месте (49,91 баллов),Узбекистан – на 137 месте, (45,73 баллов).

По другим странам показатели следующие:

Туркменистан – 176 место, 25,82 баллов.

Таджикистан – 153 место, 39,06 баллов;

Азербайджан – 151 место, 39,93 баллов;

Армения – 49 место, 70,61 баллов;

Молдова – 28 место, 77,62 баллов.

При этом в пятерку лучших в рейтинге вошли Норвегия, Ирландия, Дания, Швеция, Финляндия. А Великобритания оказалась на 26 месте с показателем в 78,51 баллов, США – на 45 месте с 71,22 баллами.

К слову, сегодня, 3 мая, во всем мире отмечается Всемирный день свободы печати.

Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая во всем мире проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню свободы печати, говорится на официальном сайте ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019231-kazahstan-zanyal-134-mesto-v-reytinge-stran-po-urovnyu-svobody-pressy/