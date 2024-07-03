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Зачем Казахстан планирует взять в долг 12,1 млрд японских йен

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Пачки купюр
Японская йена. Иллюстративное фото: akiyoko/Getty Images

Международное финансирование играет важную роль в реализации государственных проектов. В Казахстане хотят взять такой долг для ускоренной цифровизации экономики. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Казахстан планирует получить заем у Международного банка реконструкции и развития на 13,083 млрд йен для улучшения широкополосной связи в недостаточно обслуживаемых районах.
  • Срок кредита – 12 лет с льготным периодом в 4 года, платежи начнутся в 2028 году. Заемщиком будет Минфин РК.
  • Внешний долг Казахстана на 1 апреля 2024 года составляет 162,5 млрд долларов, крупнейшие кредиторы – Нидерланды, Великобритания и Россия.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

На сайте "Открытые НПА" был опубликован проект указа президента Республики Казахстан "О подписании Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития".

Согласно данному документу, государством планируется получить заем у Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму 13,083 млрд японских йен – это около 81,2 млн долларов США.

Условия и цели займа

Как отмечается в тексте соглашения о займе, цель данного кредита – обеспечение доступа к высококачественной и устойчивой к изменению климата инфраструктуре широкополосной связи в отдельных необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых районах.

Срок кредита составит 12 лет, включая льготный период на четыре года. Единовременная комиссия составит 0,25% от суммы займа, а комиссия за резервирование – 0,25% годовых от неснятого остатка. Процентная ставка равна референтной ставке (TONYA) плюс переменный спред.

Платежи для погашения долга будут производиться ежегодно 15 апреля и 15 октября, начиная с 2028 года и до 15 октября 2035 года. Доля каждого транша составит 6,25%. Заемщиком обозначено Министерство финансов РК, которое будет оплачивать долг из бюджетных средств.

При этом у Казахстана уже имеются иные внешние долги, которые на 1 апреля 2024 года составляют 162,5 млрд долларов США, согласно данным Национального банка РК. В их числе следующие долги:

  • правительства – 11,79 млрд долларов;
  • Нацбанка – 2,3 млрд долларов;
  • займы банков второго уровня – 11,2 млрд долларов;
  • прямые инвестиции – 45,9 млрд долларов;
  • межфирменная задолженность (внешние долги частных компаний) – 91,6 млрд долларов.
Слово "бюджет" на кубиках
Кубики с буквами. Иллюстративное фото: freepik.com

Кому должен Казахстан

Как сообщает Telegram-канал "Черный лебедь, рак и щука", в структуре внешнего долга по первоначальному сроку погашения 88,2% приходится на долгосрочный (свыше 1 года) внешний долг, что, с одной стороны, минимизирует риски ликвидности, а с другой – усиливает влияние на погашение и обслуживание долга изменения общих рыночных условий.

"В структуре внешнего долга Казахстана по видам финансовых инструментов преобладают кредиты и займы, привлеченные от нерезидентов (74,2%) и долговые ценные бумаги на руках у нерезидентов (8,3%)", – указывается в источнике.

В то же время отмечается список стран, перед которыми у Казахстана есть обязательства. Так, среди крупных кредиторов отмечаются Нидерланды – сумма долга достигает 42,6 млрд долларов США.

Второе и третье место занимают Великобритания (13,8 млрд долларов) и Россия (14 млрд долларов). Четвертое и пятое место у США (11,3 млрд долларов) и Франции (11,2 млрд долларов).

В целом госдолг является естественным явлением, а опасения могут возникать лишь при достижении его критических значений. О текущем размере госдолга в Казахстане ранее рассказали в Минфине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2127333-zachem-kazahstan-planiruet-vzyat-v-dolg-12-1-mlrd-yaponskih-yen/

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