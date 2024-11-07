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"Прошу понять правильно": чиновник объяснил поездку на служебном авто за покупками в Павлодарской области

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Начальник управления ветеринарии Павлодарской области
Айдар Увалиев. Фото: корреспондент NUR.KZ

Руководителя управления ветеринарии Павлодарской области застали в служебном автомобиле в нерабочее время. Чиновника увидели возле торгового дома, передает корреспондент NUR.KZ.

Поступок руководителя управления ветеринарии рассмотрели сегодня на совете по этике.

Поводом стали публикации в нескольких местных Telegram-каналах. В них указывалось, что Айдар Увалиев пользуется служебным авто в выходной день, чтобы посетить магазин.

Подобный поступок проверяющие сочли дискредитирующим государственного служащего. Они призвали чиновника к ответу. Он отрицать вину не стал.

"У нас полностью обслуживается и заправляется машина по договору за счет управления ветеринарии. Загорелся check в машине по доливке масла. Поэтому по пути после церемонии поднятия флага я заехал в торговый дом, купил необходимые запчасти по пути следования. И поехал в село Кенжеколь, где я проживаю", - объяснил руководитель управления ветеринарии Павлодарской области Айдар Увалиев.

Чиновник на заседании совета по этике отметил, что трудится на благо Павлодарской области более 30 лет. Ездить приходится по всему региону и не всегда в рабочее время.

Заседание совета по этике в Павлодарской области
Совет по этике. Фото: корреспондент NUR.KZ

"Поэтому я вину свою признаю, действительно, праздничные дни. Но, как вам хорошо известно, у инфекции нет выходных. Нам необходимо контролировать, выполнять свою работу. Признаю свою вину, прошу понять правильно", - объяснил Айдар Увалиев.

Члены совета по этике отнеслись снисходительно и рекомендовали назначить главе управления ветеринарии дисциплинарное наказание в виде замечания.

Ранее заехавшего на служебном автомобиле за хлебом районного заместителя акима наказали в Северо-Казахстанской области. Кроме того, чиновница припарковалась в неположенном месте. Дело рассмотрели на совете по этике.

А в Шымкенте провели служебное расследование об использовании патрульного автомобиля полиции не по назначению - в личных целях. В отношении сотрудника полиции планировали принять строгие дисциплинарные меры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2184576-proshu-ponyat-pravilno-chinovnik-obyasnil-poezdku-na-sluzhebnom-avto-za-pokupkami-v-pavlodarskoy-oblasti/

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