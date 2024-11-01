70 тыс. тенге каждому ребенку: глава Минтруда ответила депутату

Глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала на встрече с журналистами, могут ли в Казахстане ввести пособие на каждого ребенка в размере 70 тыс. тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это самый острый вопрос, который волнует общество. Волнение общества поднимают как раз таки и мамы. Нужно исходить из того, что все зависит от возможности бюджета. Я отвечала на вопрос депутата и говорила, что у нас готов пакет изменений, который тоже потребует определенных, незначительных средств бюджета. Но при этом мы идем через трансформацию бизнес-процессов, через цифровизацию бизнес-процессов, и через оптимизацию государственных, излишних, дублирующих функции", - отметила она.

По ее словам, после оптимизации бюджета можно будет вернуться к этому вопросу.

"Потом уже прийти к тому вопросу, что, когда без условий доход для детей обеспечить. То есть к этому можно было прийти. При этом нужно сказать, что, если сейчас принять это решение, это будет большим бременем для налогоплательщиков. Если сегодня бюджет составляет порядка 6 трлн, и это составляет 38% республиканского бюджета, при введении дополнительных выплат без условий - и детей у нас порядка 5 млн, представьте, до 18 лет безусловно выплачивать, пожалуйста, всем, это нужно будет минимум еще 3 трлн тенге дополнительно. Это значит нужно повышать налоги", - резюмировала министр.

Напомним, в июне этого года депутат Гаухар Танашева на круглом столе по вопросам социально уязвимых слоев населения предложила выплачивать по 70 тыс. тенге на каждого ребенка в Казахстане.

А до этого, год назад, она же предложила внедрить в Казахстане программу "Семейный капитал" по аналогии с Россией и Беларусью. В частности, речь шла о внедрении в Казахстане выплаты в 5 тыс. долларов или 2,3 млн тенге.