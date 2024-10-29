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"Взять дизайн и повесить бренд – вопрос двух лет": когда в Казахстане появится свой автомобиль, ответил Шарлапаев

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Канат Шарлапаев
Канат Шарлапаев. Фото: baiterek.gov.kz

На брифинге в правительстве главу Минпрома и строительства спросили, когда в Казахстане может появиться отечественный автомобиль, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я думаю, что взять дизайн и повесить на него бренд, что это казахстанский автомобиль, – это, наверное, вопрос 1,5-2 лет. Но это не будет то, о чем вы говорите. Здесь нужно все-таки сначала научиться технически делать правильно базовые продукты, базовые компоненты. И потом от этого исходить.

Но самое главное еще, что и автомобильная индустрия сама эволюционирует. Поэтому мы активно занимаемся всякими материалами для батареек сейчас в министерстве и пытаемся это начать производить, потому что это, я считаю, более принципиальное направление развития", - ответил министр Канат Шарлапаев.

Отметим, что также у министра Шарлапаева сегодня спросили, почему он не ездит на авто казахстанской сборки - в ответ глава Минпрома заявил, что попросит сменить ему рабочий автомобиль.

Напомним, летом при посещении Алматы премьер Олжас Бектенов заявил, что Казахстан должен стать мощной автомобильной державой.

При этом в июне сообщалось, что продажи новых автомобилей сильно снизились в Казахстане, а средний чек на новые автомобили отечественной сборки вырос в Казахстане. В августе средняя стоимость новых авто отечественной сборки выросла сразу на 3% за месяц. При этом августовский показатель не является самым большим. В июне средний чек на отечественные "легковушки" в автосалонах страны вырос на 7,3%.

Мы также писали, что большая часть зарегистрированных транспортных средств в стране - старше 10 лет. А согласно последним данным Бюро национальной статистики, лишь у 6,2% машин возраст не превышает трех лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2180064-vzyat-dizayn-i-povest-brend-vopros-dvuh-let-kogda-v-kazahstane-poyavitsya-svoy-avtomobil-otvetil-sharlapaev/

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