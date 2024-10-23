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"Вас вряд ли касается": Жумангарин не стал отвечать на вопрос, хотел бы он стать премьер-министром

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Серик Жумангарин
Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

На брифинге в правительстве Серика Жумангарина спросили, хотел бы он занять кресло премьера. Жумангарин отвечать отказался, заявив, что это личный вопрос, передает корреспондент NUR.KZ.

В ответ на вопрос журналиста, хотел бы вице-премьер занять кресло премьер-министра, Серик Жумангарин обозначил принципиальное нежелание отвечать на вопросы личного характера.

"Я не буду на этот вопрос отвечать, и вообще на вопросы личного характера, не относящиеся к моей деятельности, отвечать не буду.

Амбиции чьи? Мои? ("Ваши" – ответ журналиста) Я на этот вопрос отвечать не буду, потому что он касается моего личного мироощущения. Мы живем в каком-то общественном договоре. Мы сюда (на брифинги – прим. ред.) для чего приходим? Не для того, наверное, чтобы с вами просто на какие-то отвлеченные темы пообщаться.

У нас есть поручения, это как приказ, глава государства сказал – правительство должно быть слышащим и отчетным. А как мы можем до граждан довести свою позицию? Только через вас, "четвертую власть". Поэтому давайте друг с другом общаться профессионально, при чем тут мои амбиции, кому они интересны, что я там хочу или не хочу?" - заявил Жумангарин.

Вице-премьер добавил, что "подобного рода общение надо прекратить". Журналист решила задать вопрос иначе и спросила, чем Серик Жумангарин планирует заниматься, если его отправят в отставку, и видит ли он себя на других госдолжностях.

"Найду, чем заниматься. Это моя личная жизнь опять-таки. Вряд ли это вас касается, при всем моем уважении к вам лично. (…) Как я вижу свое будущее, с кем, каким образом – тоже вряд ли вас касается. Давайте говорить о профессиональных темах", - ответил Жумангарин.

Также на брифинге Жумангарина спросили о возможности возврата прежнего часового пояса в Казахстане. Журналист отметила, что до перевода времени в стране у казахстанцев не спрашивали, согласны ли они с этим. В ответ вице-премьер сказал, что "когда правительство принимает какие-то решения, оно необязательно должно постоянно проводить государственные референдумы". По его словам, решение уже принято, и более комментировать по вопросу нечего.

Напомним, пост вице-премьера Серик Макашевич занимает с сентября прошлого года. В этом году в феврале президент повторно утвердил его в должности своим указом.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Жумангарин Серик Макашевич родился 22 июля 1969 года в Актобе.

В 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности "Теплофизика", в 1997 году – Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова.

В 2013 году получил степень магистра делового администрирования в Международной академии бизнеса.

Трудовой путь начал в 1993 году.

С 2013 по 2014 год – вице-министр регионального развития.

С 2014 по 2017 год возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики.

С 2017 по 2019 год – вице-министр национальной экономики.

С 2019 по 2020 год – министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

С 2020 по 2022 год – председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

С 2023 года – заместитель премьер-министра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2177766-ne-budu-otvechat-vice-premera-serika-zhumangarina-sprosili-hotel-by-on-stat-premer-ministrom/

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