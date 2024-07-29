Близнец павлодарского вокзала появится в Экибастузе

В Экибастузе реконструируют железнодорожный вокзал. В новом облике здание предстанет через пять месяцев, а пока можно увидеть проект ремонта стоимостью 960 млн тенге, передает Pavlodarnews.kz.

Эскизы внешней и внутренней отделки двух комплексов схожи: стилизованные под дерево материалы, оранжевые акценты с серыми вставками. Одинаковое и разделение зон. Как и в Павлодаре, на экибастузском вокзале появятся фудкорт, детская зона, намазхана, медицинский кабинет, комната матери и ребенка.

Проект реконструкции вокзала в Экибастузе. Иллюстрация: pavlodarnews.kz

Внутри будут модернизировать вентиляцию и электроосвещение, сети связи, канализационные трубы и соединения, систему отопления, установят второй тепловой узел. По проекту нужно заменить мебель, дверные проемы, установить малые архитектурные формы.

На первом этаже вокзала оборудуют подъемный механизм, чтобы маломобильным пассажирам было проще добраться на второй этаж. Реновация затронет кассы, зоны ожидания.

Проект реконструкции вокзала в Экибастузе. Иллюстрация: pavlodarnews.kz

Помимо самого здания, ремонтировать будут и перроны на 6,5 тыс. квадратных метров.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что экибастузский вокзал построили в 1988 году. Здание занимает 2,4 тыс. гектаров.

Подрядчик по проекту уже есть - ТОО "ПавлодарРемКомплекс". Компания намерена завершить модернизацию в феврале 2025 года.

Ранее в Павлодаре починили часы на здании главпочтамта. Дело в том, что из строя вышла система управления башенными часами. Выяснилось, что механизм пострадал во время грозы. Стрелки часов не двигались две недели.

Весной этого года в Павлодаре завершили ремонт железнодорожного вокзала, который обошелся в 1,5 млрд тенге. Капитальный ремонт здания занял девять месяцев. Обновленный вокзал стал удобнее для павлодарцев и гостей города.

Проект реконструкции вокзала в Экибастузе. Иллюстрация: pavlodarnews.kz