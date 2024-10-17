Публичный рейтинг для авиакомпаний с опаздывающими самолетами предложили ввести в Казахстане

На заседании сената депутат Андрей Лукин поднял вопрос задержки рейсов в Казахстане и нарушение прав пассажиров – он предложил ввести рейтинг пунктуальности авиакомпаний, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Андрей Лукин заявил, что поддерживает предложение Минтранспорта о введении персональной ответственности руководителей авиакомпаний при задержках рейсов.

Также он предложил ряд мер, чтобы пассажиры авиакомпаний могли получить больше компенсации при задержке самолета, а также создать публичный рейтинг авиакомпаний по опозданиям.

Предлагается следующее:

ужесточение стандартов обслуживания при задержках, включая обязательное предоставление питания, размещения и альтернативных рейсов;

усиленный контроль за техническим состоянием самолетов с регулярными проверками и ответственностью;

повышение квалификации персонала авиакомпаний и аэропорта;

ведение публичного рейтинга авиакомпаний по пунктуальности;

обязательное страхование авиакомпании от задержек рейсов для покрытия компенсации пассажирам;

программы лояльности для пассажиров, часто сталкивающихся с задержками, со скидками и улучшение класса обслуживания и т.д.

Отметим, в августе текущего года в Минтранспорта сообщили, что в Казахстане планируют за задержки рейсов наказывать первых руководителей авиакомпаний и аэропортов.

"Если сейчас за опоздание штрафы налагается на авиакомпанию, то новый механизм, который мы предлагаем - штраф будет налагаться не только на авиакомпании, но и на их первых руководителей. По опоздавшим рейсам: во всех случаях авиакомпании, где это происходит по их вине, полностью либо возмещают, либо оформляют пассажиров на следующий рейс" - пояснили в ведомстве.

Кроме того, комитет гражданской авиации начал работу по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний за нарушение требований законодательства Казахстана, а именно - за ненадлежащее предоставление услуг при задержке рейсов.

Также в августе двух авиаперевозчиков наказали в Казахстане.