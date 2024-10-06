Скажется ли ремонт на Кашагане на добыче нефти, рассказал глава Минэнерго

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев прокомментировал запланированный ремонт на месторождении Кашаган и вероятность сокращения добычи нефти в связи с этим, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, он, конечно, скажется на добыче. То есть мы понимаем, что где-то 400 тысяч баррель в день не будет поставлено со стороны Казахстана на рынок, потому что в связи с ремонтом мы полностью остановили Кашаган.

Что касается августа, сентября - мы в полном объеме выполнили наши обязательства. Это плановый ремонт, согласованный с Министерством энергетики. 40 дней. Но вот сейчас менеджмент консорциума сообщает, что постараются ремонт закончить в более короткие сроки, - 30 дней срок называется. Но подождем", - сообщил Алмасадам Саткалиев.

Министр еще раз подчеркнул, что будет осуществлен плановый ремонт и без него месторождение не сможет осуществлять свою деятельность в будущем.

Ранее сообщалось, что комплекс подготовки нефти и газа на Кашагане остановят на 38 дней из-за капитального ремонта.

До этого в Минэнерго выступали с заявлением, опровергнув сообщения о том, что ведомство обратилось к акционерам месторождения Кашаган с просьбой отложить техобслуживание.

При этом относительно слухов о переносе ремонта на Кашагане в Минэнерго подтвердили, что такой вариант действительно рассматривался.

На официальном сайте КМГ говорится, что месторожде​​ние Кашаган - одно из самых крупных и сложных морских месторождений, открытых на сегодняшний день, представляет собой единую углеводородную залежь с геологическими запасами, оцениваемыми в 4,65 млрд. тонн (36.6 млрд. баррелей) и занимает территорию приблизительно 75 км х 45 км.