Слухи о переносе ремонта на Кашагане прокомментировали в Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало появившиеся в Сети слухи о переносе ремонта на месторождении Кашаган, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте министерства, вариант перенос сроков ремонта действительно рассматривался.

"Но это было только на уровне обсуждений ранее. Никаких решений принято не было. Казахстан по-прежнему остается приверженным соглашению ОПЕК+ и принимает меры для полного выполнения своих обязательств и соответствия компенсационному плану, представленному в секретариат ОПЕК", - говорится в сообщении Минэнерго.

Как пишет Kazinform, ранее зарубежныt СМИ со ссылкой на источники в торговых кругах сообщили, что Казахстан просит перенести октябрьский ремонт на месторождении Кашаган на 2025 год.

В частности, утверждалось, что Минэнерго РК направило письмо акционерам консорциума North Caspian Operating Company (NCOC), управляющего Кашаганом, в котором сослалось на опасения по поводу нехватки природного газа в качестве причины переноса ремонта.

Издание отмечает, что плановое техническое обслуживание на Кашагане должно было начаться в октябре 2024 года и продлиться 28 дней.

К слову, ранее аналитики заявили, что в ближайшие пять лет в Казахстане действительно может возникнуть дефицит газа.

Отметим, по информации на официальном сайте, месторожде​​ние Кашаган - одно из самых крупных и сложных морских месторождений, открытых на сегодняшний день, представляет собой единую углеводородную залежь с геологическими запасами, оцениваемыми в 4,65 млрд тонн (36,6 млрд баррелей), и занимает территорию приблизительно 75 км на 45 км.

В феврале прошлого года сообщалось, что на Кашагане планируют построить два газоперерабатывающих завода.