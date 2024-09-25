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Комплекс на Кашагане остановят больше чем на месяц

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Нефтяное месторождение Кашаган
Нефтяное месторождение Кашаган. Фото: kbv.kz

Комплекс подготовки нефти и газа на Кашагане остановят на 38 дней из-за капитального ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"В связи с капитальным ремонтом на месторождении Кашаган запланирована остановка комплекса подготовки нефти и газ на 38 календарных дней. Сроки капитального ремонта учтены в Балансе газа Республики Казахстан, в случае нехватки газа для обеспечения внутреннего рынка в период капитального ремонта газ будем импортировать из соседних стран", - заявили в ведомстве.

Что касается экспорта, то в этом году все обязательства по поставкам в Китай уже выполнены, добавили в министерстве.

На официальном сайте КМГ говорится, что месторожде​​ние Кашаган - одно из самых крупных и сложных морских месторождений, открытых на сегодняшний день, представляет собой единую углеводородную залежь с геологическими запасами, оцениваемыми в 4,65 млрд. тонн (36.6 млрд. баррелей) и занимает территорию приблизительно 75 км х 45 км.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2165857-kompleks-na-kashagane-ostanovyat-na-38-dney/

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