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Перенос ремонта на Кашагане: в Минэнерго вновь выступили с заявлением

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Нефтяное месторождение Кашаган
Нефтяное месторождение Кашаган. Фото: kbv.kz

В Минэнерго вновь выступили с заявлением, опровергнув сообщения о том, что ведомство обратилось к акционерам месторождения Кашаган с просьбой отложить техобслуживание, передает NUR.KZ.

"Сообщения СМИ о том, что Министерство энергетики Казахстана обратилось к акционерам нефтяного месторождения Кашаган с просьбой отложить техническое обслуживание, не соответствуют действительности.

Перенос ремонта был лишь одним из вариантов, рассмотренных в ходе внутренних обсуждений, но он так и не был принят. Министерство подтверждает, что ремонт на месторождении Кашаган будет проведен соответствии с графиком, начиная с 3 октября, как было отмечено во время телефонного разговора Министерства с аналитическими агентствами, а также во время визита Генерального секретаря ОПЕК в Астану на прошлой неделе", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Казахстан, по информации пресс-службы Минэнерго, по-прежнему полностью привержен мерам ОПЕК+ и принимает все меры для полного соблюдения всех своих добровольных сокращений добычи и выполнения Плана компенсации, представленного в Секретариат ОПЕК.

Ранее слухи о переносе ремонта на Кашагане прокомментировали в Минэнерго. В ведомстве подтвердили, что вариант перенос сроков ремонта действительно рассматривался.

Как пишет Kazinform, ранее зарубежные СМИ со ссылкой на источники в торговых кругах сообщили, что Казахстан просит перенести октябрьский ремонт на месторождении Кашаган на 2025 год. 

В частности, утверждалось, что Минэнерго РК направило письмо акционерам консорциума North Caspian Operating Company (NCOC), управляющего Кашаганом, в котором сослалось на опасения по поводу нехватки природного газа в качестве причины переноса ремонта.

Издание отмечает, что плановое техническое обслуживание на Кашагане должно было начаться в октябре 2024 года и продлиться 28 дней.

При этом ранее аналитики заявляли, что в ближайшие пять лет в Казахстане действительно может возникнуть дефицит газа.

Отметим, по информации на официальном сайте, месторожде​​ние Кашаган - одно из самых крупных и сложных морских месторождений, открытых на сегодняшний день, представляет собой единую углеводородную залежь с геологическими запасами, оцениваемыми в 4,65 млрд тонн (36,6 млрд баррелей), и занимает территорию приблизительно 75 км на 45 км.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2158264-perenos-remonta-na-kashagane-v-minenergo-vnov-vystupili-s-zayavleniem/

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