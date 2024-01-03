Токаев: Идею однократного президентского срока я высказывал еще 15 лет назад
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на слухи о его намерении якобы вновь участвовать в президентских выборах в 2026 году, передает NUR.KZ со ссылкой на газету "Egemen Qazaqstan".
— В соцсетях ходит новость, будто Вы планируете провести референдум по Конституции и в 2026 году намерены вновь принять участие в президентских выборах. Это правда?
— Это дезинформация. Убежден, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон.
Положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно. Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства.
Раз мы коснулись этой темы, воспользуюсь случаем и раскрою некоторые подробности. Идею однократного семилетнего срока я высказывал в закрытых дискуссиях еще 15 лет назад. Тогда это предложение не поддержали. После избрания Президентом взвешивал все «за» и «против», много размышлял, как можно воплотить эту идею на практике.
В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053617-tokaev-ideyu-odnokratnogo-prezidentskogo-sroka-ya-vyskazyval-esche-15-let-nazad/