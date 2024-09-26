17 чиновников наказали после проверки в Алматинской области

По итогам государственного аудита в Алматинской области 17 должностных лиц местных исполнительных органов были привлечены к дисциплинарной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату РК.

Как говорится в официальном Telegram-канале ведомства, Высшая аудиторская палата завершила проверочные мероприятия в регионе в мае текущего года. По итогам аудита был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан.

В рамках исполнения предписания ВАП за допущенные нарушения 17 должностных лиц исполнительных органов региона привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении руководителя одного из областных управлений ведется служебное расследование.

Помимо этого, акимом Алматинской области утвержден План мероприятий по устранению нарушений, выявленных во время государственного аудита. На сегодняшний день его реализация продолжается.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области с начала 2024 года к административной ответственности привлечены 236 должностных лиц дорожно-коммунальных организаций за ненадлежащее состояние дорог. Вместе с этим, за невыполнение требований ранее направленных предписаний материалы в отношении 21 ответственного лица направлены в суд для принятия соответствующих мер.

Также в Алматинской области начали борьбу с монополистами, которые не содержали инженерно-коммунальные сети в соответствии с законодательством и самовольно устанавливали тарифы. Всего было выявлено несколько десятков бесхозных объектов.