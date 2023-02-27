Два газоперерабатывающих завода хотят построить на Кашагане

Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова прошло совещание, на котором были рассмотрены планы по наращиванию производства товарного газа для внутреннего рынка Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Участники обсудили вопросы реализации новых проектов на месторождении Кашаган, в частности, строительства газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубических метров.

Отмечается, что в настоящее время на месте активно ведутся строительно-монтажные работы, обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск предприятия ожидается в 2025 году.

Совещание по наращиванию производства товарного газа. Фото: primeminister.kz

Кроме того, в рамках ожидаемого увеличения объема добычи нефти на месторождении прорабатывается строительство еще одного крупного газового завода на 4 млрд кубических метров. Проект планируется реализовать в два этапа: две линии по 2 млрд кубических метров.

Премьер-министр отметил необходимость ускорить подготовительную работу и уже в ближайшее время подписать детальную Дорожную карту по новому газовому заводу.

На совещании также рассмотрены некоторые вопросы транзита и импорта газа.

Совещание по наращиванию производства товарного газа. Фото: primeminister.kz

Добавим, что, как сообщается на официальном сайте НКОК (Норт Каспиан Оперейтинг Компани), гигантское месторождение Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия.

Его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти. Коллектор морского месторождения Кашаган находится в 80 километрах от города Атырау на глубине 3-4 метра под водой, и уходит под воду более чем на 4 километра.

Нефтяное месторождение Кашаган. Фото: kbv.kz

Кроме того, по данным с официального сайта "КМГ Кашаган Б.В.", сложность разработки месторождения обусловлена как физическими свойствами коллектора – высоким пластовым давлением и высоким содержанием сероводорода в пластовом флюиде, так и географическим положением залежи – мелководьем шельфа Каспийского моря, замерзающего в зимнее время года.

Нефтяное месторождение Кашаган. Фото: kbv.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010922-dva-gazopererabatyvayuschih-zavoda-hotyat-postroit-na-kashagane/