Новый заместитель появился у акима Уральска

Жандос Дуйсенгалиев. Фото: instagram.com/uralskakimat

У акима Уральска появился новый заместитель. Им стал Жандос Дуйсенгалиев, который ранее руководил городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Об этом сообщается на официальной странице акимата Уральска в Instagram.

Жандос Асхатович родился в 1990 году в Западно-Казахстанской области. Образование - высшее, окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Утемисова по специальности "история", Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал председателем молодежного общественного объединения "Сырым жастары" Сырымского района Западно-Казахстанской области.

В разные годы работал в аппарате акима Сырымского района, в аппарате акима Казталовского района, в аппарате акима Уральска.

С июня 2020 года по настоящее назначение занимал должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска.

На посту заместителя акима города Жандос Дуйсенгалиев будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт и автомобильные дороги.

Отметим, что государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска" является государственным органом, обеспечивающим деятельность местного исполнительного органа и акима Уральска, осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима города.

Главой Уральска является Миржан Сатканов. Его назначили на должность в апреле 2022 года. До этого он работал акимом Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

У него три заместителя - новый Жандос Дуйсенгалиев, а также Мирболат Нуржанов (курирует вопросы социальной защиты, образования, спорта, культуры) и Асхат Кульбаев (сферы: сельское хозяйство, строительство, транспорт и дороги, земельные отношения, архитектура, инвестиции).

Аппарат акима Уральска возглавляет Алтай Кулкаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009685-novyy-zamestitel-poyavilsya-u-akima-uralska/