Новый заместитель появился у акима Уральска
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У акима Уральска появился новый заместитель. Им стал Жандос Дуйсенгалиев, который ранее руководил городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Об этом сообщается на официальной странице акимата Уральска в Instagram.
Жандос Асхатович родился в 1990 году в Западно-Казахстанской области. Образование - высшее, окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Утемисова по специальности "история", Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности "правоведение".
Трудовую деятельность начал председателем молодежного общественного объединения "Сырым жастары" Сырымского района Западно-Казахстанской области.
В разные годы работал в аппарате акима Сырымского района, в аппарате акима Казталовского района, в аппарате акима Уральска.
С июня 2020 года по настоящее назначение занимал должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска.
На посту заместителя акима города Жандос Дуйсенгалиев будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт и автомобильные дороги.
Отметим, что государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска" является государственным органом, обеспечивающим деятельность местного исполнительного органа и акима Уральска, осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акима города.
Главой Уральска является Миржан Сатканов. Его назначили на должность в апреле 2022 года. До этого он работал акимом Бурлинского района Западно-Казахстанской области.
У него три заместителя - новый Жандос Дуйсенгалиев, а также Мирболат Нуржанов (курирует вопросы социальной защиты, образования, спорта, культуры) и Асхат Кульбаев (сферы: сельское хозяйство, строительство, транспорт и дороги, земельные отношения, архитектура, инвестиции).
Аппарат акима Уральска возглавляет Алтай Кулкаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009685-novyy-zamestitel-poyavilsya-u-akima-uralska/