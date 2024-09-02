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Токаев – чиновникам: Мы не должны впадать в пессимизм и апатию

Опубликовано:

Чиновник
Мужчина в деловом костюме. Иллюстративное фото: Motortion / Getty Images

В послании народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что от нынешнего отношения чиновников к реалиям зависит будущее страны, поэтому задачи нужно выполнять прагматично, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Решать задачи должно прагматично и последовательно, не впадая в пессимизм и апатию. От этого зависит не только благополучие народа, но и историческая судьба страны в эту непростую эпоху, отметил президент.

"У нас есть четкое видение долгосрочных перспектив развития нашего государства. Для достижения поставленных высоких целей нам необходимо сохранять сплоченность, проявлять взаимную поддержку и уважение.

Благодаря единству наш народ всегда достойно преодолевал различные вызовы. Так будет и впредь. Давайте вместе сделаем нашу Родину справедливым и развитым государством, в котором каждый может найти свое призвание и претворить мечты в реальность", - заявил Токаев.

Президент добавил, что как глава государства он приложит все усилия для построения справедливого Казахстана.

"Уверен, и вы будете неустанно трудиться во имя общей цели. Пусть процветает наша священная Родина – Казахстан! Пусть будет благополучен наш народ!" - заключил Токаев.

Добавим, также в своем ежегодном послании Токаев поручил МВД покончить с бандитизмом в Казахстане и отметил необходимость обеспечить железную дисциплину в армии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2156083-tokaev-chinovnikam-my-ne-dolzhny-vpadat-v-pessimizm-i-apatiyu/

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