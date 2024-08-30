Токаев поздравил казахстанцев с праздником

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с государственным праздником - Днем Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Поздравление главы государства опубликовано в официальном Telegram-канале Акорды. Ознакомиться с ним можно ниже.

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю всех граждан нашего государства с Днем Конституции Казахстана!

Основной закон выступает прочным фундаментом нашей государственности, надежным гарантом поступательного и устойчивого развития страны.

Определяя устои жизни государства и общества, Конституция ставит во главу угла интересы, права и свободы граждан. Именно поэтому целью всех проводимых в Казахстане преобразований является благополучие народа.

В результате конституционной реформы 2022 года в стране был запущен всесторонний процесс демократизации, созданы условия для модернизации политической системы. Усилена роль правозащитных институтов, повышен статус Уполномоченного по правам человека. Создан Конституционный Суд, который сегодня всецело содействует утверждению верховенства права.

Конституция укрепила свою функцию обеспечения закона и порядка, на которых зиждется справедливое и гармоничное общество.

Уважение и неукоснительное соблюдение Основного закона – это яркое проявление высокой гражданской ответственности и подлинного патриотизма. Убежден, что, опираясь на непреходящие ценности Конституции, мы построим Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех.

Желаю всем гражданам здоровья, счастья и новых успехов!" – говорится в сообщении главы государства.

Сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечается День Конституции – она была принята в этот день на республиканском референдуме в 1995 году. В этом году Основному закону республики исполнилось 29 лет.

30 августа в Казахстане, к слову, является официальным выходным.

Добавим, что в связи с празднованием Дня Конституции ЦОНы и спецЦОНы не будут работать в пятницу 30 августа. При этом 31 августа будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут работать с 9 до 13 часов дня.