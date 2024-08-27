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Будут ли работать ЦОНы и спецЦОНЫ на День Конституции

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Люди работают в ЦОНе.
ЦОН. Фото: Госкорпорация "Правительство для граждан"

Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов Казахстана на 30 и 31 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

По данным НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в связи с празднованием Дня Конституции, центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу 30 августа.

При этом, 31 августа будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут работать с 9 до 13 часов дня.

"С понедельника, 2 сентября, центры будут принимать граждан по обычному графику - с 9 до 18 часов, дежурные ЦОНы - до 20 часов. При этом, спецЦОНы в будни будут работать до 18 часов, дежурные по субботам, до 13 часов", - сообщили в госкорпорации.

Напомним, 30 августа казахстанцы отметят День Конституции. По закону "О праздниках" он имеет статус государственного праздника. Основной закон принят на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. В этот день по всей стране по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности.

Отметим, что центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.

По данным egov.kz, специализированные центры обслуживания населения (спецЦОНы) предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153959-budut-li-rabotat-cony-i-speccony-na-den-konstitucii/

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