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Акиму Бурабая объявили строгий выговор

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Сабыр Джалмуканов
Сабыр Джалмуканов. Фото: gov.kz

За нарушение Этического кодекса аким поселка Бурабай Акмолинской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, факт нарушения Этического кодекса со стороны главы поселка был выявлен прокуратурой Бурабайского района в рамках работы мобильной группы по защите прав предпринимателей.

Было установлено, что аким Бурабая и ТОО заключили договор о государственных закупках на благоустройство площадки.

"В процессе исполнения договорных обязательств аким поселка Бурабай потребовал от предпринимателя выполнить дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией.

В свою очередь, предприниматель, находясь в зависимом положении от заказчика, выполнил часть этих работ. Своими действиями аким нанес материальный ущерб в размере 400 тыс. тенге субъекту бизнеса", - пояснили в прокуратуре Акмолинской области.

По возбужденному дисциплинарному производству Совет по этике Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области рекомендовал главе района наложить на акима поселка дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

В итоге распоряжением главы района на акима Бурабая наложено данное дисциплинарное взыскание.

По сведениям с официального сайта аппарата акима поселка Бурабай, должность акима в населенном пункте с 2019 года занимает Сабыр Джалмуканов. Он 20 лет проработал в ОВД, а после выхода в запас три года занимал пост акима села Заозерное района Биржан сал Акмолинской области.

Ранее аким поселка Бурабай получал предупреждение о неполном служебном соответствии. Это связано с тем, что представители прокуратуры обнаружили в районе более 20 нарушений в земельном вопросе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2108937-akimu-burabaya-obyavili-strogiy-vygovor/

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