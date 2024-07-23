Акимам Нурлану Мукатову и Жанболату Хамитову объявили строгий выговор

Акимам Ерейментауского и Жаркаинского районов Нурлану Мукатову и Жанболату Хамитову объявили строгий выговор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, акиму Ерейментауского района Нурлану Мукатову объявили строгий выговор из-за отсутствия надлежащей работы по вывозу мусора. Ситуация усугубилась появлением крыс и антисанитарии на улицах районного центра.

Кроме того, со стороны акимата района не было должной реакции ни на прямое поручение акима Акмолинской области Марата Ахметжанова по благоустройству района, ни после ряда публикаций в СМИ и соцсетях. Это вызвало нарекание руководителя области.

"Распоряжением акима области Нурлан Мукатов получил дисциплинарное взыскание", - отметили в ведомстве.

Также, по данным акимата Акмолинской области, главе Жаркаинского района Жанболату Хамитову объявлен строгий выговор за ненадлежащее исполнение ряда поручений, данных акимом региона Маратом Ахметжановым по ликвидации последствий паводка.

"Акимат Жаркаинского района не завершил в установленные сроки организацию работы по приобретению квартир и домов, а также по оплате компенсации за имущественный вред для пострадавших от паводка, не обеспечил своевременное восстановление и оформление правоустанавливающих документов на жилье, из-за чего изменились сроки приобретения домов пострадавшим семьям. Слабая профилактическая работа с населением привела к недовольству жителей.

Распоряжением акима области Жанболат Хамитов получил дисциплинарное взыскание", - пояснили в акимате региона.

Как сообщается на официальном сайте акимата Ерейментауского района, Нурлан Мукатов возглавил район в середине августа 2023 года.

Он родился 5 мая 1967 года в городе Ерейментау. В 1991 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-механик". Служил в рядах вооруженных сил КДВО в Хабаровске.

Карьеру начал с должности механика автогаража совхоза "Улентинский" Ерейментауского района. Занимал руководящие посты в государственных органах района. До того, как стать акимом Ерейментауского района, работал заместителем главы Степногорска.

По информации официального сайта акимата Жаркаинского района, Жанболат Хамитов занимает свой пост с февраля 2021 года.

Он родился в 1962 году в Тургайской области, образование - высшее, в 2003 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. Тынышбаева по квалификации "инженер-механик".

Трудовой путь начал в июне 1983 года инженером-технологом по совхозам Кийминской райсельхозтехники Тургайской области. Занимал различные должности на госслужбе. До назначения акимом был руководителем Инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.