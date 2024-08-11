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Аким ВКО снова завел разговор про консервы

Опубликовано:

Аким ВКО Ермек Кошербаев на заседании акимата
Ермек Кошербаев. Фото: yk-news.kz

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на встрече с населением в очередной раз завел разговор про консервы и призвал сельских жителей производить собственную продукцию, передает YK-news.kz.

Во время встречи с жителями Уланского района глава региона продемонстрировал присутствующим фотографии с консервированной продукцией, которая встречается в местных магазинах.

Аким ВКО отметил, что это товары преимущественно импортного производства. Даже маринованные огурцы в регион привозят из соседних стран. И это при том, что в селах области успешно выращивают собственные овощи.

Ермек Кошербаев призвал предпринимателей создавать собственные компании и выкупать продукцию у местных сельхозтоваропроизводителей. Также он добавил, что власти должны поддерживать подобные инициативы.

"Мы должны по программе "Ауыл аманаты" просубсидировать тех, кто будет поставлять продукцию. Продукция, правда, должна быть вся одного качества", - заявил глава региона.

В перспективе такой подход поможет повысить благосостояние области. Но для этого придется наращивать производственные мощности.

"Нужно производить больше, чтобы вытеснить конкурентов с рынка", - сказал аким ВКО.

Напомним, ранее Ермек Кошербаев продемонстрировал своим подчиненным банки с консервами, купленными им в магазинах региона, и остался недоволен тем, что все они импортного производства.

Также недавно во время рабочей поездки в Уланский район глава региона посетил несколько объектов, в том числе медучреждение в Таврическом. Здесь он обратил внимание на то, в больнице до сих пор действует стоматологический кабинет с оборудованием советского образца.

"Я думал, что у нас такого уже нет, но, оказывается, есть. Это финиш. Я буду приводить сюда непослушных госслужащих", - заявил аким ВКО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2147427-akim-vko-snova-zavel-razgovor-pro-konservy/

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