Глава "Самрук-Қазына" доложил Токаеву о работе по выводу компаний фонда на IPO

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Глава государства заслушал отчет об итогах работы фонда за 2023 год и планах по его дальнейшему реформированию в среднесрочный период.

В частности, президент был проинформирован о приоритетных направлениях деятельности холдинга.

Как доложил Нурлан Жакупов, в их число войдут реализация инвестиционных проектов, выпуск высокотехнологичной продукции, привлечение прямых иностранных инвестиций, поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики компаниями фонда, и IPO и SPO компаний "Самрук-Қазына".

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по основным направлениям работы фонда.

Отметим, о выводе национальных компаний на IPO Токаев говорил еще в 2022 году. Он отмечал, что простые казахстанцы "должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний и получать дивиденды".

При этом в прошлом месяце на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев вновь высказывался о выводе нацкомпаний на IPO.

"На группу компаний фонда "Самрук-Казына" приходится самая большая доля государства в экономике, поэтому эту работу надо начать с него. Требуются новые системные меры для фундаментального оздоровления фонда", – подчеркнул тогда президент.

При этом напомним, что Нурлан Жакупов возглавил фонд "Самрук-Қазына" в апреле прошлого года.