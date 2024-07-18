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У Минэкономики появились новые функции

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Мужчина подписывает документ
Мужчина в деловом костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Премьер-министр Казахстана подписал постановление, которым Министерству национальной экономики РК были добавлены новые функции, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Эталонного контрольного банка НПА.

Согласно новому постановлению, в функциях Миннацэкономики произвели ряд изменений.

Сами функции прописаны в пункте 15 положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан. Полный текст документа можно найти на сайте ИПС "Адилет".

Так, был изменен и дополнен подпункт 186. Ранее он звучал как: "осуществление контроля в области поддержки и защиты субъектов частного предпринимательства".

Теперь же формулировка звучит так: "осуществление государственного контроля в области поддержки субъектов частного предпринимательства на предмет соблюдения требований при оказании государственной поддержки субъектам частного предпринимательства".

Кроме того были добавлены:

  • подпункт 186-2) осуществление государственного контроля в области защиты субъектов предпринимательства в соответствии со статьей 85-2 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении государственных органов;
  • подпункт 186-3) утверждение полугодовых планов проведения периодических проверок в области защиты субъектов предпринимательства;
  • подпункт 186-4) разработка и утверждение формы полугодового плана проведения периодических проверок, форм актов о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверок, формы уведомления о продлении срока проверки, форм заключений о результатах периодической, внеплановой проверки и дистанционного контроля в области защиты субъектов предпринимательства.

Еще в новом постановлении изменили подпункт 200. Ранее он выглядел следующим образом: "разработка и утверждение правил проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований".

В новой редакции он звучит так: "разработка и утверждение правил проведения и использования анализа регуляторного воздействия".

А подпункт 200-6 изменили на: "организация рассмотрения экспертными советами разрабатываемых центральными государственными, местными представительными и исполнительными органами проектов нормативных правовых актов, проектов международных договоров Республики Казахстан, проектов правовых актов в области системы государственного планирования, а также международных договоров, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства".

В старой редакции этот подпункт звучал как: "организация рассмотрения экспертными советами разрабатываемых центральными государственными, местными представительными и исполнительными органами проектов нормативных правовых актов, проектов международных договоров Республики Казахстан, а также международных договоров, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства".

Также среди новых функций Миннацэкономики:

  • подпункт 200-13) разработка порядка, форм, размеров поддержки и других условий, необходимых для оказания государственной финансовой и имущественной поддержки субъектам частного предпринимательства, предоставляемой в различных отраслях экономики, которые относятся к компетенциям нескольких отраслевых государственных органов;
  • подпункт 200-14) разработка порядка, форм поддержки и других условий, необходимых для оказания государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства, предоставляемой в различных отраслях экономики, которые относятся к компетенциям нескольких отраслевых государственных органов;
  • подпункт 200-15) согласование сроков проведения последующего анализа регуляторных актов, определяемых регулирующими государственными органами;
  • подпункт 200-16) разработка и утверждение методики автоматического возмещения субъектам предпринимательства с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета и (или) возврата ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями среднего показателя количества отключений на одного потребителя за один календарный год и среднего показателя продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год.

В силу постановление с измененными функциями вступит через 10 дней после первого официального опубликования, то есть 28 июля 2024 года.

Отметим, что Министерство национальной экономики РК, согласно информации с официального сайта ведомства, осуществляет руководство в сферах:

  • стратегического планирования;
  • налоговой и бюджетной политики;
  • макроэкономического анализа и прогнозирования;
  • регионального развития;
  • развития местного самоуправления;
  • развития и поддержки частного предпринимательства;
  • по привлечению инвестиций;
  • государственного и гарантированного государством заимствования и долга;
  • государственно-частного партнерства;
  • государственных инвестиционных проектов;
  • естественных монополий;
  • управления государственными активами;
  • развития системы государственного управления;
  • проектного управления.

Министром нацэкономики Казахстана с 6 февраля 2024 года является Нурлан Байбазаров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2135991-novye-funkcii-dobavili-ministerstvu-nacekonomiki-kazahstana/

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