История мужественного чиновника из Павлодарской области получила продолжение - он в очередной раз оказался на Совете по этике по вопросу перечисления денег подрядчику, передает Pavlodarnews.kz.

На Совет по этике снова вынесли дело руководителя отдела реального сектора экономики Павлодарского района Рустема Сулейменова. В этот раз обратилась прокуратура района.

В селе Караколь Павлодарского района строили водопровод. В целом работы завершены, сельчане пользуются питьевой водой, о чем свидетельствовал на прошлом заседании председатель районного общественного совета Бахытбек Баткеев.

У ГАСКа были замечания к объекту, но несмотря на это, Рустам Сулейменов подписал акты и перечислил на счет подрядчика ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" часть средств по договору. На прошлом Совете по этике чиновник пояснил: ему нужно было срочно завершать строительство водопровода и дать людям питьевую воду, что в итоге и было достигнуто.

Позже чиновник подал иск в суд на компанию о признании ее недобросовестным поставщиком, а после заседания Совета по этике - еще один иск о взыскании 342,6 млн тенге в пользу государства.

Подрядчик обратился в отдел реального сектора экономики с гарантийным письмом, попросил отозвать иски из суда и отменить арест на имущество и средства фирмы. В этом случае компания обещала возместить ущерб государству и уже внесла 30 млн тенге. Чиновник согласился.

Представителей районной прокуратуры и некоторых членов Совета поступок Рустема Сулейменова возмутил. По их мнению, государственный служащий должен иметь в таких случаях принципиальную позицию и добиваться правоты только через суд.

"В своих действиях я исходил из интересов государства. Подрядчик начал выплату долга. В противном случае неизвестно, когда он бы начал его выплачивать. Что касается претензий ГАСКа по водопроводу, то нарушения там незначительные: не выполнена вертикальная планировка и некоторые работы по резервуару. Главное - водопровод работает", - ответил Рустем Сулейменов.

Члены совета оказались в щекотливом положении. С одной стороны, дело прошлого месяца получило продолжение, а с другой - чиновник вновь взял на себя ответственность, исходя из интересов общества, обеспечил, хоть и неполный, возврат денег в госбюджет.

"По сути, это один материал. Ущерба государству тут нет. Наоборот, он обеспечил возврат средств в бюджет. Предлагаю вынести ему предупреждение о неполном служебном соответствии", - указал член совета, председатель гормаслихата Кобланбек Кожин.

Совет по этике. Фото: pavlodarnews.kz

Совет большинством голосов принял данное решение.

Напомним, в начале лета в Павлодарской области члены Совета по этике уже рассматривали дело руководителя отдела, подписавшего акты раньше положенного. Во время заседания председатель районного общественного совета Бахытбек Баткеев зачитал письмо жителей Караколя, которые благодарили власти за долгожданную питьевую воду.

Члены совета рекомендовали выдать госслужащему предупреждение о неполном служебном соответствии. Они также учли, что Рустем Сулейменов занимает должность руководителя отдела около года, а всего имеет восьмилетний стаж на госслужбе.