Чиновник рискнул карьерой ради людей в Павлодарской области

В Павлодарской области члены Совета по этике рассмотрели дело руководителя отдела, подписавшего акты раньше положенного, чтобы, по словам чиновника, у сельчан была вода, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, 16 января 2023 года отдел реального сектора экономики Павлодарского района и "Спецстрой Групп ЛТД" заключили договор на строительство водопровода в селе Караколь. Выполнить все работы нужно было до 31 декабря того же года, но позже срок продлили до 15 января 2024 года.

По данным на июнь, строительство завершили и водопровод функционирует, сельчане получают воду. Но объект не был принят официально, не было акта ввода, организация технадзора также письменно не уведомила о соответствии работ необходимым параметрам.

Несмотря на это, руководитель отдела Рустем Сулейменов подписал акты и перечислил на счет подрядчика часть средств по договору.

"Да, нарушения есть, оплатил акты для освоения средств. Мне нужно было достроить водопровод, дать людям воду. На тот момент я взял на себя такой риск. На данный момент водопровод функционирует, работы выполнены. Не установлено было лишь 15 метров забора и не оформили пуско-наладку, хотя работа велась", - признал свою вину Рустем Сулейменов.

Районный отдел реального сектора экономики подал в суд для признания "Спецстрой Групп ЛТД" недобросовестным подрядчиком.

За Рустема Сулейменова заступился председатель районного общественного совета Бахытбек Баткеев. Во время заседания он зачитал письмо жителей Караколя, которые благодарят власти за долгожданную питьевую воду.

"Он руководствовался четвертой статьей Закона "О госслужбе", в которой говорится, что интересы трудящихся, народа должны стоять выше государственных. Я согласен с ним, если бы он не подписал акты и подал в суд раньше, то работы бы не завершили, а деньги попросту бы ушли", - заявил Бахытбек Баткеев.

Его поддержал член совета Ерик Есенов. По его словам, госслужащий отвечает за проявленную инициативу, и такое случается сплошь и рядом.

Рустем Сулейменов занимает должность руководителя отдела около года, имеет восьмилетний стаж на госслужбе, у него нет действующих дисциплинарных взысканий. Учитывая это, члены совета рекомендовали выдать госслужащему предупреждение о неполном служебном соответствии.

Ранее сельский аким в Павлодарской области заявил о постоянном преследовании со стороны жителей. Якобы инициативные люди даже охотятся за его супругой. Госслужащему пришлось объясняться на Совете по этике, куда его вызвали за неподобающее поведение и где в итоге рекомендовали вынести чиновнику строгий выговор.

А акима Щербактинского района Павлодарской области и нескольких его подчиненных наказали за чаепитие на территории мавзолея Габдула Уахита Хазрета. До этого на Совете по этике главе отдела предпринимательства и сельского хозяйства Щербактинского района рекомендовали объявить выговор за использование служебного авто в личных целях.