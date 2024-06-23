Президент Токаев поздравил полицейских с праздником
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских полицейских с их профессиональным праздником, который отмечается 23 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Уважаемые сотрудники полиции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже закона и правопорядка, обеспечиваете спокойствие и безопасность граждан.
Общество возлагает на вас огромную ответственность и предъявляет высокие требования. Вы должны показывать образец профессионализма и эффективности, добросовестного исполнения служебного долга и внимательного отношения к проблемам людей. Важно, чтобы каждый из вас был примером безупречной честности, искреннего патриотизма, подлинного ответственного гражданства.
Уверен, вы продолжите содействовать укоренению в стране принципа "Закон и Порядок", внося неоценимый вклад в построение справедливого государства и гармоничного общества.
Желаю вам благополучия и успехов!" - пожелал президент Казахстана.
Напомним, День полиции РК был официально утвержден в 2007 году. Датой профессионального праздника стало 23 июня. Праздник входит в перечень праздничных дат Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2122419-prezident-tokaev-pozdravil-policeyskih-s-prazdnikom/