Токаев поздравил госслужащих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети Х (Twitter) пост ко Дню государственного служащего, передает NUR.KZ.

"Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!" - написал Касым-Жомарт Токаев в X.

На единой платформе госорганов РК указано, что 23 июня - единый профессиональный праздник для всех государственных служащих мира.

Еще 20 декабря 2002 года 57 Сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию о провозглашении 23 июня Днем государственной службы ООН и призвала государства - члены ООН определить этот день в каждой стране.

В 2013 году указом президента в Казахстане этот день также утвержден Днем государственного служащего.