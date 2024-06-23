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Токаев поздравил госслужащих

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети Х (Twitter) пост ко Дню государственного служащего, передает NUR.KZ.

"Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!" - написал Касым-Жомарт Токаев в X.

На единой платформе госорганов РК указано, что 23 июня - единый профессиональный праздник для всех государственных служащих мира.

Еще 20 декабря 2002 года 57 Сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию о провозглашении 23 июня Днем государственной службы ООН и призвала государства - члены ООН определить этот день в каждой стране.

В 2013 году указом президента в Казахстане этот день также утвержден Днем государственного служащего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2122395-tokaev-pozdravil-gossluzhashchih/

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