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Существует ли в Казахстане бюджетный кризис, ответил Смаилов

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Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

На брифинге в сенате главу Высшей аудиторской палаты (ВАП) спросили, существует ли в Казахстане бюджетный кризис, и как в стране оптимизируют бюджетные расходы, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов отметил, что ВАП за прошлый год было выявлено неэффективное использование 489 млрд бюджетных средств в Казахстане.

"Это включает в себя неосвоение средств, возврат неиспользованных средств, финансовые нарушения, а также нарушения законодательства в сфере бухгалтерского учета. По результатам аудиторских мероприятий все эти факты были выявлены и изложены в нашем заключении.

Была проделана большая работа по выявлению недостатков и проблемных вопросов, чтобы можно было принять меры по их устранению и улучшению дел в бюджетной сфере", - заявил он.

Глава ВАП добавил, что не разделяет мнение о том, что в Казахстане существует бюджетный кризис.

"Я считаю, что говорить о том, что есть бюджетный кризис - неправильно. Есть трудности с исполнением бюджета. По прошлому году трудности были связаны с тем, что прогноз был более оптимистичным, чем это было на самом деле, то есть фактическое состояние дел оказалось хуже в динамике, было ухудшение конъюнктуры на мировых рынках, на наших основных экспортных товарных рынках цены оказались ниже, и прогнозы в течение прошлого года ухудшались.

В этой связи наши крупные экспортеры недополучили свои доходы - соответственно, налоговые планы были недоисполнены. С этим были связаны определенные проблемы. Вместе с тем, за счет налоговых поступлений план по поступлению республиканского бюджета был выполнен в полном объеме, и все расходы дальше были выполнены в полном объеме, и все социальные обязательства были также выполнены. Поэтому говорить, что был кризис - неправильно", - заявил Смаилов.

Напомним, на прошлой неделе на заседании мажилиса глава Высшей аудиторской палаты Смаилов заявил, что пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов за последние 10 лет придется на 2024-2025 годы.

На этом же заседании бывший глава правительства рассказал о нехватке бюджета в стране . Он заявил, что во время нахождения на посту премьер-министра ему это "было известно, как никому".

Накануне глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что его нельзя обмануть в вопросах бюджета страны, так как у него есть опыт работы премьером. Он также пригрозил госорганам "жестким спросом" за недостижение показателей по программам, на которые тратится бюджет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2116986-sushchestvuet-li-v-kazahstane-byudzhetnyy-krizis-otvetil-smailov/

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