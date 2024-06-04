Токаев принял нового посла Казахстана в Беларуси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял нового посла в Беларуси и постоянного представителя при уставных органах СНГ Тимура Жаксылыкова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.

Президент поставил перед Тимуром Жаксылыковым ряд задач по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию с уставными органами СНГ.

Напомним, утром указом главы государства Тимур Жаксылыков был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Беларусь, а также постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству.

Ранее он занимал пост первого вице-министра национальной экономики.

По данным с официального сайта посольства РК в РБ, 16 сентября 1992 года были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь.

9 января 1993 года было открыто посольство Казахстана в Беларуси.

Также сегодня президент назначил нового посла в Иордании.