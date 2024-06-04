Токаев принял нового посла Казахстана в Беларуси
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял нового посла в Беларуси и постоянного представителя при уставных органах СНГ Тимура Жаксылыкова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.
Президент поставил перед Тимуром Жаксылыковым ряд задач по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию с уставными органами СНГ.
Напомним, утром указом главы государства Тимур Жаксылыков был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Беларусь, а также постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству.
Ранее он занимал пост первого вице-министра национальной экономики.
По данным с официального сайта посольства РК в РБ, 16 сентября 1992 года были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь.
9 января 1993 года было открыто посольство Казахстана в Беларуси.
Также сегодня президент назначил нового посла в Иордании.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2112177-tokaev-prinyal-novogo-posla-kazahstana-v-belarusi/