Новые полномочия получил КНБ

Президент Казахстана внес изменения в положение о Комитете национальной безопасности - соответствующий указ был опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов.

Были расширены полномочия сотрудников комитета.

Теперь сотрудники КНБ могут:

разрабатывать, приобретать, создавать (за исключением криптографических средств защиты), эксплуатировать и использовать информационные системы и электронные информационные ресурсы, специальные технические средства, системы связи, сети телекоммуникаций специального назначения, системы передачи данных, средства защиты информации от утечки по техническим каналам, программное обеспечение к ним, вооружение и оснащение, организовывать шифровальную и дешифровальную работу. Заключать в этих целях договоры, контракты с государственными органами и организациями РК независимо от форм собственности, со специальными службами и с организациями иностранных государств;

создавать, приобретать, накапливать, формировать, регистрировать, хранить, обрабатывать, уничтожать, использовать, передавать, защищать электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты;

создавать, эксплуатировать, осуществлять развитие, сопровождение, интеграцию, прекращение эксплуатации, защиту информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

осуществлять сбор, обработку, хранение, передачу, поиск, распространение, использование, защиту, регистрацию, подтверждение и уничтожение электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;

проводить специальную проверку сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности;

привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников;

создавать и использовать специальный государственный архив;

создавать, аккредитовывать, прекращать деятельность специального удостоверяющего центра;

организовывать и руководить деятельностью пограничных представителей;

разрабатывать и утверждать нормативные правовые акты в области защиты государственных секретов в соответствии с целью и задачами защиты государственных секретов.

Комитет получил ряд новых функций:

разработка и утверждение перечня служб, подразделений и категорий сотрудников органа внешней разведки, в компетенцию которых входит осуществление разведывательной деятельности;

разработка правил передачи государственных секретов и их носителей иностранным государствам и (или) международным организациям;

разработка и утверждение типового положения о постоянно действующей комиссии по защите государственных секретов в государственных органах и организациях РК;

разработка и утверждение правил отчисления сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности из военных, специальных учебных заведений или организаций образования иностранных государств;

разработка и утверждение правил возмещения сотрудниками и военнослужащими органов национальной безопасности государству бюджетных средств, затраченных на обучение в военных, специальных учебных заведениях или организациях образования иностранных государств;

разработка и утверждение правил осуществления работы, направленной на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности;

разработка и утверждение стандарта поведения военнослужащего Пограничной службы КНБ РК при проведении пограничного контроля;

согласование перечня уполномоченных прокуроров, осуществляющих высший надзор за соблюдением законности в сфере внешней разведки на территории РК, устанавливаемого приказом Генерального Прокурора РК;

разработка и утверждение правил по разработке и утверждению типовых должностных инструкций сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности;

Также был введен ряд новых обязанностей:

вести учет объявленных предостережений;

осуществлять работу, направленную на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами РК и актами президента РК.

Помимо этого изменены отдельные обязанности КНБ:

участвовать в обеспечении безопасности президента РК и других охраняемых лиц; (исключена обязанность охранять первого президента РК)

осуществлять процедуру подтверждения личности по дактилоскопической информации в отношении лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию, при пересечении Государственной границы РК;

проводить обязательную специальную проверку граждан РК, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи, служащего Нацбанка РК и его ведомств, служащего уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, авиационного инспектора уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющего контрольные и надзорные функции в области авиационной безопасности, в случаях, пределах и порядке, которые установлены законодательством РК;

осуществлять психолого-социологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности.

Также изменения коснулись полномочий председателя КНБ. Теперь он определяет:

по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию нормы продовольственного пайка отдельных категорий сотрудников органов национальной безопасности с учетом особенностей прохождения службы;

порядок применения поощрений сотрудников органов национальной безопасности;

порядок возмещения расходов, связанных с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела, погребением сотрудников органов национальной безопасности, погибших при прохождении службы или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, изготовлением и установкой надгробного памятника;

порядок безвозмездной временной передачи зданий, помещений столовых и находящегося в них имущества в имущественный наем (аренду) в пределах срока договора об организации питания;

порядок обеспечения питанием отдельных категорий сотрудников органов национальной безопасности;

порядок выплаты денежной компенсации при отсутствии возможности обеспечения питанием по установленным нормам продовольственного пайка отдельным категориям сотрудников органов национальной безопасности;

порядок проведения специальной проверки сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности.

Отметим, согласно официальному сайту КНБ, комитет осуществляет руководство единой системой органов национальной безопасности Республики Казахстан, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью, охраной Государственной границы Республики Казахстан, реализацией задач Службы правительственной связи и Службы специального назначения "А", межведомственную координацию в сферах деятельности, отнесенных к его компетенции, а также единую политику в области защиты государственных секретов.