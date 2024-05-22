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Полицейские незаконно изъяли паспорт у компании, строившей дорогу в области Ұлытау

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Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

В области Ұлытау у иностранной компании, которая занималась строительством дороги, незаконно изъяли паспорт. В дело вмешалась прокуратура, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

В мобильную группу по защите бизнеса прокуратуры области Ұлытау обратился представитель иностранной компании и сообщил о проведении сотрудниками областного департамента полиции незаконной проверки, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Данная компания занимается строительством автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ (участок Кызылорда - Жезказган)".

Установлено, что сотрудники ДП при отсутствии оснований посетили с проверкой производственный объект компании и незаконно изъяли паспорт иностранного специалиста.

Нарушенные права предпринимателя были восстановлены, незаконно изъятый паспорт иностранца возвращен и виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Напомним, в феврале был случай, когда чиновники в ВКО проигнорировали прокуроров и были привлечены к ответственности.

Так, в рамках проекта "Прокурорский фильтр" согласовывались ключевые решения госорганов в отношении инвесторов. Тогда прокуратура района Самар направила требование в районный акимат и органы государственных доходов предоставить соответствующие материалы.

Однако руководителями отдела сельского хозяйства и управления госдоходов они были проигнорированы.

В августе прошлого года добросовестному предпринимателю, оказавшемуся под давлением, вернули 82 млн тенге. Виновное должностное лицо в ДГД привлекли к ответственности.

В сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о преследовании предпринимателей в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2104755-policeyskie-nezakonno-izyali-pasport-u-kompanii-stroivshey-dorogu-v-oblasti-lytau/

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