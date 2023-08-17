82 млн тенге вернули бизнесмену в Атырау

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Департамент государственных доходов по Атырауской области вернул предпринимателю 82 млн тенге. Виновное должностное лицо привлекли к ответственности, передает официальный сайт Главной транспортной прокуратуры.

Ежедневно мобильные группы органов транспортной прокуратуры фиксируют и проверяют различные сигналы от предпринимателей.

При рассмотрении одного из таких сообщений Атырауской транспортной прокуратурой установлен факт необоснованного отказа в удовлетворении заявлений бизнесмена о возврате излишне уплаченных таможенных и налоговых платежей.

Так, добросовестный предприниматель на протяжении нескольких месяцев получал ответы отказного характера от фискального органа со ссылкой на нормативный правовой акт, который порядка двух лет назад утратил силу.

Только после вмешательства прокуратуры ДГД признал неправомерность своих действий и вернул часть ранее уплаченной суммы ввиду снижения тарифной ставки.

"В итоге на счет предпринимателя поступили 82 млн тенге, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - рассказали в Главной транспортной прокуратуре.

По информации официального сайта, Департамент государственных доходов по Атырауской области является территориальным органом Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, уполномоченным на выполнение функций государственного управления и контроля в сфере таможенного дела, по обеспечению полноты и своевременности поступлений налогов, таможенных и других обязательных платежей в бюджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032838-82-mln-tenge-vernuli-biznesmenu-v-atyrau/