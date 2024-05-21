Токаев принял нового акима Мангистауской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял назначенного в конце прошлой недели акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем ряд актуальных задач.

В частности, предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона, включая создание новых производств и "точек роста". Особого внимания требует развитие туризма, а также строительной и транспортно-логистической отраслей.

Глава государства отметил важность комплексных мер по модернизации коммунальной инфраструктуры. Акиму поручено ускорить ремонт и модернизацию инфраструктуры Мангистауского атомного энергетического комбината и предприятия "Каспий жылу, су арнасы", обеспечивающих теплом и питьевой водой Актау и близлежащие населенные пункты.

Для ликвидации дефицита воды необходимо увеличить мощность опреснительного завода "Каспий" и ввести в эксплуатацию дополнительные объекты водоснабжения за счет частных инвестиций.

Напомним, 16 мая стало известно, что президент Казахстана освободил Нурлана Ногаева от должности акима Мангистауской области. Ее он занимал с сентября 2021 года.

На место Ногаева был назначен Нурдаулет Килыбай, который с января 2023 года занимал должность генерального директора "Озенмунайгаза".

До этого в разные годы Килыбай занимал должности заместителя акима Мангистауской области и акима города Актау.

Позже стало известно, кто еще претендовал на место акима Мангистауской области.