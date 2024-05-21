Токаев принял нового акима Мангистауской области
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял назначенного в конце прошлой недели акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед новым акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем ряд актуальных задач.
В частности, предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона, включая создание новых производств и "точек роста". Особого внимания требует развитие туризма, а также строительной и транспортно-логистической отраслей.
Глава государства отметил важность комплексных мер по модернизации коммунальной инфраструктуры. Акиму поручено ускорить ремонт и модернизацию инфраструктуры Мангистауского атомного энергетического комбината и предприятия "Каспий жылу, су арнасы", обеспечивающих теплом и питьевой водой Актау и близлежащие населенные пункты.
Для ликвидации дефицита воды необходимо увеличить мощность опреснительного завода "Каспий" и ввести в эксплуатацию дополнительные объекты водоснабжения за счет частных инвестиций.
Напомним, 16 мая стало известно, что президент Казахстана освободил Нурлана Ногаева от должности акима Мангистауской области. Ее он занимал с сентября 2021 года.
На место Ногаева был назначен Нурдаулет Килыбай, который с января 2023 года занимал должность генерального директора "Озенмунайгаза".
До этого в разные годы Килыбай занимал должности заместителя акима Мангистауской области и акима города Актау.
Позже стало известно, кто еще претендовал на место акима Мангистауской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2104593-tokaev-prinyal-novogo-akima-mangistauskoy-oblasti/