Замакима района и главу управления Шымкента оштрафовали за плохие дороги

Замакима акима Каратауского района и замглавы управления транспорта и автомобильных дорог Шымкента наказали за плохие дороги после проверки прокуратуры, сообщает Otyrar.kz.

Нарушения во время мониторинга обнаружили прокуроры Каратауского района. В ведомстве сообщили, что работы по уборке дорог и улиц, а также ямочный ремонт не проводились, хотя дороги, которые в аварийном состоянии, на гарантийном сроке. Только вот восстанавливать их никто не спешил.

"Поставщики должны на основе гарантийного срока обеспечить качество дорог, однако такие работы не были проведены. Образовались ямы, что повлекло за собой аварийные ситуации на дорогах. В течение дня нам поступает около 10-15 случаев, когда автомобильные происшествия возникают из-за появления ям", — сообщил Тимур Ажихан, старший прокурор Каратауского района Шымкента.

20 подрядчикам акимат отправил уведомление, чтобы вернулись на объекты и провели работу над ошибками. Иначе компании могут отправиться в "черный" список и они не смогут участвовать в госзакупках. Но только по решению суда.

"По гарантийным срокам уже дали предписание подрядчикам. Они в рамках закона делают там сейчас ямочный ремонт", - говорит Нурбол Лесов, руководитель отдела управления транспорта и автомобильных дорог Шымкента.

Средства на дорожное хозяйство в мегаполисе ежегодно выделяются колоссальные. 40 миллиардов тенге осваивали в прошлом году. На этот год выделено 20 миллиардов, еще 18 миллиардов запросили из республиканского бюджета на крупные проекты. Но пока заявка не одобрена.

С этого года в Шымкенте также изменили гарантийные сроки на дороги. На объекты капитального ремонта-реконструкцию теперь не 5 лет, а 7. Гарантия на средний ремонт дорог тоже увеличилась — до 5 лет. По словам специалистов, это должно улучшить качество дорожного покрытия и уменьшить частоту его ремонтов.