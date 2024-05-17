Новый вид декларирования могут ввести в Казахстане

Министр Светлана Жакупова рассказала, как в Казахстане будут снижать долю теневой экономики в сфере трудовых отношений, передает корреспондент NUR.KZ. Для этого будет введена новая декларация.

Во время выступления в сенате министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова заявила, что с 1 января 2025 года Казахстан должен перейти к всеобщей декларации.

"В структуре ВВП заработная плата у нас сейчас занимает всего лишь 30%. А каким образом нам вместе с вами обеспечить 60%, если теневая экономика сегодня подтверждается цифрами?

Например, в 2022 году ВВП был 31 трлн тенге. В пенсионный фонд должны были перейти 10% из них, то есть должны были прийти 3 трлн тенге, а пришло всего 1,6 трлн тенге.

Поэтому мы выступаем с инициативой, что необходимо предусмотреть декларацию трудовых отношений… то есть декларация штатного расписания, с принципами "карьерный рост", - сообщила Жакупова.

В этом случае, по ее словам, власти будут видеть, как развивается карьера каждого работника.

"Если в штатном расписании каждое место будет закреплено за отдельным работником, и он будет обучаться… у нас ведь уже готова национальная система квалификации, система центров признания… вот эти вещи все уже подготовлены, и законодательно мы проработали данные вопросы. Я прошу всех депутатов поддержать наши инициативы", - добавила она.

В 2024 году идет третий этап всеобщего декларирования. Новые участники должны будут до 15 сентября подать "входную" декларацию об активах и обязательства по форме 250.

Ранее мы сообщали, что владельцы съемных квартир обязаны уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН). При этом декларировать свои доходы должны даже те, кто не имеет статус ИП.

При этом в декларации о доходах и имуществе теперь не нужно отражать некоторые доходы - информацию о покупке и продаже имущества в Казахстане, а также об источниках расходов.

Ценные вещи, например, драгоценности, казахстанцы могут, но не обязаны декларировать. Однако если это сделать, можно в будущем избежать проверок от налоговых органов.