Информацию о том, что Нурлан Ногаев покинет пост, прокомментировали в акимате Мангистау
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В Сети появилась информация о том, что аким Мангистауской области Нурлан Ногаев будет освобожден от занимаемой должности. По этому поводу высказались в акимате региона, передает NUR.KZ.
"По информации некоторых источников, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев будет освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - говорится в Telegram-канале Yedilov.online.
Сообщение прокомментировали в акимате региона.
"Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев находится на рабочем месте", - сообщила официальный представитель акимата Мангистауской области Жанна Сагидулла.
Напомним, до 7 сентября 2021 года Нурлан Ногаев занимал пост министра энергетики Казахстана, затем был назначен акимом Мангистауской области. После выборов президента в декабре 2022 года был переназначен на должность главы региона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2100845-informaciyu-o-tom-chto-nurlan-nogaev-pokinet-post-prokommentirovali-v-akimate-mangistau/