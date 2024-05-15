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Информацию о том, что Нурлан Ногаев покинет пост, прокомментировали в акимате Мангистау

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Нурлан Ногаев
Нурлан Ногаев. Фото: акимат Мангистауской области

В Сети появилась информация о том, что аким Мангистауской области Нурлан Ногаев будет освобожден от занимаемой должности. По этому поводу высказались в акимате региона, передает NUR.KZ.

"По информации некоторых источников, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев будет освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - говорится в Telegram-канале Yedilov.online.

Сообщение прокомментировали в акимате региона.

"Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев находится на рабочем месте", - сообщила официальный представитель акимата Мангистауской области Жанна Сагидулла.

Напомним, до 7 сентября 2021 года Нурлан Ногаев занимал пост министра энергетики Казахстана, затем был назначен акимом Мангистауской области. После выборов президента в декабре 2022 года был переназначен на должность главы региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2100845-informaciyu-o-tom-chto-nurlan-nogaev-pokinet-post-prokommentirovali-v-akimate-mangistau/

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