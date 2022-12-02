Нурлан Ногаев. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Нурлан Ногаев остался акимом Мангистауской области. Указ о его назначении подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области", - говорится в тексте документа.

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно, что Нурлан Ногаев освобожден от должности министра энергетики и назначен акимом Мангистауской области.

Он родился 30 июля 1967 года в Кандыагаше Актюбинской области.

В 1993 году окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. Губкина по специальности "горный инженер", в 1999 году - Казахскую государственную академию управления по специальности "международные экономические отношения", в 2006 году - Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал электромонтером на станции Кандыагаш города Октябрьска Актюбинской области.

Затем работал старшим экспертом по нефтепродуктам в Москве, начальником отдела ТОО "Гили-Паскер", заместителем генерального директора малого предприятия "Отырар Лтд" в Алматы, инженером по маркетингу, начальником отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральным директором ТОО "Казахтуркмунай".

С февраля по август 2006 года являлся исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

С сентября 2007 года был заместителем акима Западно-Казахстанской области, курирующим вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора.

В январе 2012 года назначен акимом Западно-Казахстанской области.

С 2016 по 2019 годы - аким Атырауской области.

С 18 декабря 2019 года по 7 сентября 2021 года - министр энергетики, затем стал акимом Мангистауской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999933-nurlan-nogaev-ostalsya-akimom-mangistauskoy-oblasti/