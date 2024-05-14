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Токаев встретился с главой "Казпочты" Асел Жанасовой

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Касым-Жомарт Токаев и Асел Жанасова
Президент и Асел Жанасова. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления АО "Казпочта" Асел Жанасовой - ей были даны поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президенту были представлены результаты деятельности АО "Казпочта" за 2023 год и текущее финансовое положение компании.

Как сообщила Асел Жанасова, впервые за 5 лет компания получила прибыль в размере 2,4 млрд тенге и выплатила акционеру дивиденды в размере 1,5 млрд тенге. Общий объем налоговых отчислений и пошлин составил 32,7 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за последний год объем посылок увеличился на 35 %, вдвое возросла скорость доставки посылок внутри страны.

Глава государства был проинформирован о том, что АО "Казпочта" установила партнерские отношения с YTO Express Group.

Компания намерена открыть высокотехнологичный склад класса "А" в Алматы площадью около 40 000 квадратных метров. Объект должен стать ключевым транзитным узлом на евразийском пространстве, повысив транзитный потенциал Казахстана на маршрутах из Китая в ЕС, ЕАЭС и Центральную Азию.

Наряду с этим президент был ознакомлен с текущим состоянием инфраструктуры и сети отделений по стране.

По итогам встречи Токаев поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению и увеличению логистического потенциала компании.

Отметим, что Асел Жанасова занимает пост главы "Казпочты" с октября 2022 года. До этого она занимала пост вице-министра торговли и интеграции Казахстана.

Добавим, по информации на официальном сайте, АО "Казпочта" - национальный оператор почты Казахстана, является одним из базовых элементов общегосударственной инфраструктуры, предоставляет широкий спектр почтовых, финансовых, брокерских, агентских, электронных услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2100500-tokaev-prinyal-glavu-kazpochty-asel-zhanasovu/

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