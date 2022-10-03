Асел Жанасова стала главой "Казпочты"

Асел Жанасова. Фото: t.me/samrukazynaofficial

Бывшая вице-министр торговли и интеграции Казахстана Асел Жанасова возглавила АО "Казпочта". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фонда "Самрук Казына".

"Председателем правления АО "Казпочта" назначена Жанасова Асел Жубанышевна, ранее работавшая вице-министром торговли и интеграции Казахстана. Такое решение приняло правление "Самрук-Қазына", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на предыдущем посту Асел Жанасова добилась заключения соглашения об интернет-продажах с американскими Amazon и Ebay. С 2021 года Казахстан вошел в список стран, имеющих доступ к прямой регистрации на их сайтах, казахстанские предприниматели получили возможность вести торговлю на международных площадках.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, Асел Жанасова была освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции Казахстана, которую занимала с июля 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1990737-asel-zhanasova-stala-glavoy-kazpochty/