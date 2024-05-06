Доплаты педагогам и научным сотрудникам: Токаев подписал закон
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки и образования", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Отмечается, что первый блок поправок направлен на улучшение материального положения педагогов и научных работников.
В частности, введена увеличенная ежемесячная доплата к заработной плате для педагогов, обладающих определенными степенями и учеными званиями:
- за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге);
- за наличие степени доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) – 42 МРП (155 064 тенге);
- за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора – 50 МРП (184 600 тенге).
Аналогичные ежемесячные доплаты за степени и ученые звания установлены для научных работников, осуществляющих научно-исследовательские работы по основному месту работы.
Талантливым молодым ученым в возрасте до 40 лет предоставлено право на получение стипендий из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования.
Второй блок поправок закона направлен на введение образовательных льгот для военнослужащих.
Введены квоты на образовательные гранты на обучение в организациях высшего и (или) послевузовского образования военнослужащих по окончании прохождения срочной воинской службы.
Третий блок поправок направлен на совершенствование законодательства в части проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из средств субъектов предпринимательства.
Четвертый блок поправок наделяет местные исполнительные органы рядом полномочий по участию в реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и по созданию условий для развития науки и научно-технической деятельности.
Текст Закона публикуется в печати.
Напомним, в середине апреля Касым-Жомарт Токаев высказывался о развитии науки в вузах Казахстана.
"Слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе. (...)
Необходимо расширить сферу применения понятия "грант" в Бюджетном кодексе. Средства на приобретение необходимого для научных исследований оборудования и развитие его инфраструктуры должны выделяться беспрепятственно", – говорил президент.
Кроме того, он обратился к казахстанским ученым, уехавшим за рубеж, призывая вернуться и продолжить исследования в Казахстане.
"Со своей стороны государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовом планах", – заверял он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2097158-tokaev-podpisal-zakon-ob-uluchshenii-materialnogo-polozheniya-pedagogov/