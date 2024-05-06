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Доплаты педагогам и научным сотрудникам: Токаев подписал закон

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки и образования", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Отмечается, что первый блок поправок направлен на улучшение материального положения педагогов и научных работников.

В частности, введена увеличенная ежемесячная доплата к заработной плате для педагогов, обладающих определенными степенями и учеными званиями:

  • за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге);
  • за наличие степени доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) – 42 МРП (155 064 тенге);
  • за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора – 50 МРП (184 600 тенге).

Аналогичные ежемесячные доплаты за степени и ученые звания установлены для научных работников, осуществляющих научно-исследовательские работы по основному месту работы.

Талантливым молодым ученым в возрасте до 40 лет предоставлено право на получение стипендий из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования.

Второй блок поправок закона направлен на введение образовательных льгот для военнослужащих.

Введены квоты на образовательные гранты на обучение в организациях высшего и (или) послевузовского образования военнослужащих по окончании прохождения срочной воинской службы.

Третий блок поправок направлен на совершенствование законодательства в части проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из средств субъектов предпринимательства.

Четвертый блок поправок наделяет местные исполнительные органы рядом полномочий по участию в реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и по созданию условий для развития науки и научно-технической деятельности.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, в середине апреля Касым-Жомарт Токаев высказывался о развитии науки в вузах Казахстана.

"Слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе. (...)

Необходимо расширить сферу применения понятия "грант" в Бюджетном кодексе. Средства на приобретение необходимого для научных исследований оборудования и развитие его инфраструктуры должны выделяться беспрепятственно", – говорил президент.

Кроме того, он обратился к казахстанским ученым, уехавшим за рубеж, призывая вернуться и продолжить исследования в Казахстане.

"Со своей стороны государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовом планах", – заверял он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2097158-tokaev-podpisal-zakon-ob-uluchshenii-materialnogo-polozheniya-pedagogov/

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