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Токаев дал поручения главе КНБ Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев и Ермек Сагимбаев
Касым-Жомарт Токаев и Ермек Сагимбаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах работы КНБ с начала текущего года, ходе реформирования ведомства и задачах на предстоящий период.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по совершенствованию деятельности Комитета в соответствии с актуальными вызовами и угрозами национальной безопасности, в том числе развитии нормативной правовой базы, укреплении кадрового потенциала, внедрении передовых информационных технологий и дебюрократизации служебных процессов", — говорится в сообщении.

Председатель КНБ Казахстана Ермек Сагимбаев сообщил об усилении работы по недопущению террористических и экстремистских проявлений в стране. С начала года по материалам КНБ за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 лиц, еще 13 задержаны в рамках досудебных расследований.

Глава государства был проинформирован о мерах по оздоровлению криминогенной ситуации. Совместно с МВД пресечена деятельность 6 криминальных группировок, арестовано 35 человек. Из незаконного оборота изъято 148 единиц огнестрельного оружия, 5 СВУ, 32 гранаты и 4431 боеприпас.

Сообщается, что проведено 16 операций в рамках борьбы с наркобизнесом. Ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 10 нарколабораторий. Изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 14 тонн химических реагентов и сырья маковой соломы.

В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 707 млрд тенге, а в госбюджет возмещено 1,2 млрд тенге.

По информации главы КНБ, в сфере охраны госграницы задержано свыше 7 тысяч правонарушителей, пресечено 395 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов, а также нее допущено незаконное перемещение через госграницу валюты на сумму 3,2 млрд тенге и товаров на сумму 7,6 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено об отражении 50,3 млн кибер и 819 DDoS-атак на информационные системы государственных органов.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Напомним, в мае 2022 года Токаев подписал указ о реформировании КНБ. Сообщалось, что таким образом внесены поправки в 15 указов, предусматривающих совершенствование деятельности органов национальной безопасности.

Также была утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.

В марте этого года стало известно, что КНБ получил новые полномочия. Президент Казахстана внес изменения в положение о Комитете национальной безопасности.

Отметим, согласно официальному сайту КНБ, комитет осуществляет руководство единой системой органов национальной безопасности РК, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью, охраной государственной границы, реализацией задач Службы правительственной связи и Службы специального назначения "А", межведомственную координацию в сферах деятельности, отнесенных к его компетенции, а также единую политику в области защиты государственных секретов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2094017-tokaev-dal-porucheniya-glave-knb-kazahstana/

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